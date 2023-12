Euro 2024: l’Italia nel Gruppo con Spagna, Albania e Croazia

Il cammino dell’Italia a Euro 2024 si preannuncia impegnativo, con la Nazionale di Luciano Spalletti sorteggiata nel Gruppo B insieme a Spagna, Albania e Croazia.

La notizia è giunta nel corso del sorteggio presso l’Elbphilharmonie di Amburgo, dove erano presenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli, il Ct Luciano Spalletti e il capo delegazione Gianluigi Buffon.

L’Italia, sebbene campione d’Europa in carica, è stata inserita nella quarta fascia, portando così alla formazione di un girone tosto con avversari di spessore come la Spagna, l’Albania e la Croazia. Questo sorteggio richiama alla memoria l‘Europeo del 2012, quando l’Italia affrontò Spagna, Croazia e Irlanda nella fase a gironi, raggiungendo poi la finale.

Il debutto degli Azzurri in questa competizione sarà il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania, seguita da una sfida cruciale con la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e infine un confronto con la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Solo le prime due squadre del girone, insieme alle quattro migliori terze nei sei gruppi totali, avanzeranno agli ottavi di finale.

Il commento del Ct Luciano Spalletti sul sorteggio riflette la consapevolezza della sfida impegnativa che attende la squadra. “Il girone è tosto”, ha affermato Spalletti, “essere in quarta fascia ti fa rendere conto di avere tante squadre davanti, ma niente deve toglierci la consapevolezza che siamo l’Italia. Con la Spagna bisogna andare a giocarsela, altrimenti si perde il piacere di giocare a calcio, la Croazia è una squadra forte ed esperta e l’Albania ha dimostrato di saper stare in campo.”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, pur auspicando un sorteggio meno impegnativo, si è detto “relativamente soddisfatto”. Gravina ha sottolineato che la forza degli avversari è nota, ma ha espresso la convinzione che l’Italia possa fare bene quando mette insieme tutte le energie e lavora come squadra.

L’esperienza della comunità italiana in Germania sarà un fattore importante, con Gravina che ha dichiarato: “I tifosi italiani rappresentano sicuramente il nostro valore aggiunto.”

Il sorteggio ha delineato anche gli altri gruppi di Euro 2024.

I GRUPPI DI UEFA EURO 2024

GRUPPO A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Albania, Croazia, ITALIA

GRUPPO C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

GRUPPO D: Francia, Austria, Paesi Bassi, vincente play off A

GRUPPO E: Belgio, Romania, Slovacchia, vincente play off B

GRUPPO F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, vincente play off C

LE GARE DEGLI AZZURRI

15 giugno: ITALIA-Albania (Dortmund)

20 giugno: ITALIA-Spagna (Gelsenkirchen)

24 giugno: ITALIA-Croazia (Lipsia)

Il percorso degli Azzurri prevede anche due amichevoli a marzo, il ritiro a fine maggio o inizio giugno dopo la conclusione dell’attività dei club, e poi la partenza per la Germania. La lista dei 23 calciatori selezionati dovrà essere ufficializzata entro 7 giorni dall’inizio del torneo, previsto per il 7 giugno. La Nazionale Italiana avrà l’occasione di prepararsi adeguatamente e affinare la sua forma fisica prima dell’inizio della competizione.