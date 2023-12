Polemiche per il pari, ma non arriva la vittoria: 1-1 tra Carrarese e Recanatese

La Carrarese si trova di nuovo a pareggiare questa volta contro la Recanatese, in una partita che ha visto momenti di grande spessore ma anche difficoltà nel finalizzare le occasioni create.

La squadra di mister Dal Canto ha iniziato la partita con una buona intensità di gioco e ha colpito un legno con Capello, dando seguito a un predominio territoriale costante. Il vantaggio è arrivato grazie a un calcio di rigore trasformato da Schiavi, ma nonostante il merito di essere passati in vantaggio, gli azzurri non sono riusciti a capitalizzare ulteriormente, sprecando diverse opportunità per andare sul 2-0.

Le speranze di ottenere i tre punti sono state accantonate prima dell’intervallo quando la Carrarese ha subito il gol del pareggio in modo rocambolesco. La direzione di gara è stata fortemente contestata, in particolare sul gol della Recanatese, segnato mentre un giocatore della Carrarese era a terra per un colpo alla testa. Questo episodio ha contribuito ad accrescere il disappunto nei confronti dell’arbitraggio.

Nella ripresa, la Carrarese ha continuato a creare occasioni da gol, con Zanon e Capello che hanno sprecato opportunità chiare. Nonostante il predominio territoriale e il buon gioco proposto, la squadra di casa ha subito alcune occasioni pericolose da parte degli avversari, ma il portiere azzurro Bleve ha compiuto un doppio intervento determinante per evitare il sorpasso.

Le speranze di riscatto sono sfumate nei minuti finali, con Capello, Panico e Belloni che hanno fallito occasioni importanti. Per la Carrarese, questo pareggio rappresenta il secondo consecutivo casalingo dopo quello con il Pineto.

La Carrarese, che viaggia a quota 28 punti, ora si trova al quarto posto in classifica, a 11 punti dalla capolista Cesena e a 9 dalla Torres, seconda in classifica. Il cammino per la lotta al primato sembra complicato, specialmente considerando l’imbattibilità del Cesena.

La prossima sfida della Carrarese sarà in trasferta contro il Rimini, un incontro che rappresenterà un’opportunità per riscattarsi e tornare alla vittoria. La squadra di mister Dal Canto dovrà lavorare sodo per migliorare l’efficacia nel concretizzare le occasioni create, altrimenti il rischio di vedere sfumare ulteriori punti preziosi sarà sempre presente.

Gli highlights