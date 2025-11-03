Genoa e Vllaznia si sfidano nella Super Viareggio Cup: lo sport come ponte tra i popoli

È questo il messaggio che racchiude il significato della prima edizione della Super Viareggio Cup, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 15 allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani” (ingresso libero). A contendersi il trofeo saranno il Genoa, vincitore della 75ª Viareggio Cup disputata a marzo, e la formazione albanese del Vllaznia, che a giugno si è aggiudicata la Eagle Cup, torneo internazionale di calcio giovanile nato sulle orme della storica Coppa Carnevale e andato in scena proprio in Albania.

Il Genoa, con la squadra Under 18 guidata da Gennaro Ruotolo, ha trionfato alla Viareggio Cup superando 1-0 la Fiorentina nella finalissima giocata nel riqualificato stadio dei Pini, di fronte a circa 3.000 spettatori. Il Vllaznia ha invece avuto la meglio sul Verona (con lo stesso risultato) nel match che assegnava la Eagle Cup.

“Questo appuntamento nasce con l’intento di promuovere messaggi di unione e solidarietà attraverso il pallone – spiega Alessandro Palagi, presidente del Centro Giovani Calciatori, società organizzatrice della Viareggio Cup –. Promuovere valori come il rispetto, la lealtà e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e violenza è una delle missioni che più caratterizzano il nostro operato. Sarà l’occasione per rimarcare come lo sport possa diventare un incredibile vettore di crescita sociale e culturale. Siamo felicissimi e orgogliosi di aver avviato un percorso condiviso, che rinnova la profonda amicizia tra Italia e Albania”.

“Abbiamo trovato nel presidente Palagi e nel Centro Giovani Calciatori una lungimiranza e una passione non comuni – afferma Vasenka Rangu Leka, presidente della Albitsol Foundation, che ha promosso e sviluppato la Eagle Cup –. La Viareggio Cup è uno dei tornei di calcio più affermati e apprezzati al mondo: non a caso lo abbiamo preso come modello di riferimento per dar vita alla Eagle Cup, con l’obiettivo di offrire un’opportunità preziosa a tantissimi giovani. Ci auguriamo che questo trofeo sia solo l’inizio di una collaborazione duratura e proficua”.

