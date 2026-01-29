Quando Baggio accese il “Viareggio”: quarant’anni fa i suoi primi gol

Fra il 29 e il 30 gennaio di quarant’anni fa, la vita calcistica di Roberto Baggio (in questo momento, le condoglianze per la scomparsa della mamma) ebbe un primo sussulto: reduce com’era da un grave infortunio, prima debuttò in prima squadra (il 29, Coppa Italia, Fiorentina-Udinese 3-1), entrando al 29° del secondo tempo al posto di Davide Pellegrini. Il giorno dopo, Baggio – con indosso la maglia viola della formazione Primavera, impegnata nella prima partita del turno eliminatorio del Torneo di Viareggio – segnò le prime reti per la Fiorentina: una doppietta contro gli statunitensi dell’Ocean Syde, allo stadio dei Pini, con una buona cornice di pubblico per la presenza di questo gioiello che la Fiorentina aveva prelevato dal Vicenza nonostante un gravissimo infortunio. In quell’edizione, Baggio segnò un’altra rete contro il Bayern Monaco (fallendo anche un rigore): il sogno di vincere la competizione svanì in semifinale quando, sul campo di Signa, la Fiorentina di Luigi Milan venne sconfitta per 1-0, con il gol decisivo di Paolo Mandelli. Dunque la rete di Baggio ai “Pini” resta il suo primo acuto con la maglia viola: quarant’anni fa. Una data che vale la pena celebrare.

