La Pianese è in fiducia, Manuel Tirelli però avverte: “Campionato ancora lunghissimo, vietato abbassare la guardia”

Il centrocampista classe 2005 è ripartito nella sua disamina dalla vittoria sul campo della Sambenedettese: “Abbiamo disputato una grande partita sotto tutti gli aspetti”

“Sicuramente abbiamo disputato una grande partita sotto tutti gli aspetti. Siamo stati molto compatti, soprattutto a centrocampo, e siamo riusciti a creare tante occasioni. L’importante era portare a casa il risultato, e ci siamo riusciti”. Così Manuel Tirelli, centrocampista della Pianese, ha parlato in settimana del momento in casa zebrette.

Il classe 2005 è ripartito dalla vittoria di San Benedetto del Tronto: “Il momento è sicuramente molto positivo, non solo per la classifica ma anche per l’umore e per l’aria che si respira all’interno del gruppo. Dopo tanti risultati utili consecutivi siamo più sereni, ma questo non deve portarci ad abbassare l’attenzione. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile”.

“A livello personale mi sto trovando bene – ha aggiunto il calciatore cresciuto nel vivaio del Bologna –. Dopo la stagione in rossoblù, in cui sono rimasto fermo praticamente tutto l’anno per un infortunio, all’inizio non è stato semplice recuperare la condizione mentale e fisica. Con il passare delle partite, però, grazie a un grande gruppo e a uno staff importante, sono riuscito a ritrovarmi e a crescere”. Tirelli ha infine concluso parlando della prossima sfida contro la Vis Pesaro: “All’andata si è dimostrata una squadra molto compatta, con giocatori di qualità. Mi aspetto una partita difficile, ma cercheremo di fare il meglio possibile per portare a casa i tre punti davanti alla nostra gente”.

