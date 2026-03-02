Posted on by

Il calendario della 76ª Viareggio Cup

FASE A GIRONI

LUNEDÌ 9 MARZO 2026 

Girone 1

GENOA-MAVLON
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)

VLLAZNIA-AS POLICE FOOTBALL
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

Girone 2

FIORENTINA-RANGERS ENUGU
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

VIAREGGIO-ONE TOUCH
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 3

SASSUOLO-NEXUS SOCCER ACADEMY
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

UYSS NEW YORK-RBM SPORTS
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)

MARTEDÌ 10 MARZO 2026

Girone 4

RAPPRESENTATIVA SERIE D-FUTUREPRO SOCCER
Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 17)

ATHLETIC PALERMO-ACADEMY POTEY KEAHSON
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

Girone 5

SPEZIA-MAGIC STARS
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)

WESTCHESTER UNITED-KOFORIDUA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 6

STELLA ROSSA-OJODU CITY
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

RIJEKA-OLYMPIQUE THIESSOIS
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026

Girone 1

GENOA-VLLAZNIA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

MAVLON-AS POLICE FOOTBALL
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

Girone 2

FIORENTINA-VIAREGGIO
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

RANGERS ENUGU-ONE TOUCH
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 3

SASSUOLO-UYSS NEW YORK
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 14.30)

NEXUS SOCCER ACADEMY-RBM SPORTS
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2026

Girone 4

RAPPRESENTATIVA SERIE D-ACADEMY POTEY KEAHSON
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

FUTUREPRO SOCCER-ATHLETIC PALERMO
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)

Girone 5

SPEZIA-WESTCHESTER UNITED
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)

MAGIC STARS-KOFORIDUA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 6

STELLA ROSSA-RIJEKA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

OJODU CITY-OLYMPIQUE THIESSOIS
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

VENERDÌ 13 MARZO 2026

Girone 1

GENOA-AS POLICE FOOTBALL
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)

MAVLON-VLLAZNIA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

Girone 2

FIORENTINA-ONE TOUCH
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

RANGERS ENUGU-VIAREGGIO
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 3

SASSUOLO-RBM SPORTS
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 14.30)

NEXUS SOCCER ACADEMY-UYSS NEW YORK
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

SABATO 14 MARZO 2026

Girone 4

RAPPRESENTATIVA SERIE D-ATHLETIC PALERMO
Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)

FUTUREPRO SOCCER-ACADEMY POTEY KEAHSON
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

Girone 5

SPEZIA-KOFORIDUA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

MAGIC STARS-WESTCHESTER UNITED
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

Girone 6

STELLA ROSSA-OLYMPIQUE THIESSOIS
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

OJODU CITY-RIJEKA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

DOMENICA 15 MARZO 2026: RIPOSO

LUNEDÌ 16 MARZO 2026: RIPOSO

OTTAVI DI FINALE

MARTEDÌ 17 MARZO 2026

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2026: RIPOSO

QUARTI DI FINALE

GIOVEDÌ 19 MARZO 2026

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)

VENERDÌ 20 MARZO 2026: RIPOSO

SEMIFINALI

SABATO 21 MARZO 2026

Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 14.30)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

DOMENICA 22 MARZO 2026: RIPOSO

FINALE

LUNEDÌ 23 MARZO 2026
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)

