Il calendario della 7ª Viareggio Women’s Cup

FASE A GIRONI

LUNEDÌ 9 MARZO 2026

Girone 1

JUVENTUS-FIORENTINA
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

Girone 2

MILAN-WESTCHESTER UNITED
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

MARTEDÌ 10 MARZO 2026

Girone 1

JUVENTUS-LIVORNO
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

Girone 2

MILAN-RAPPRESENTATIVA LND
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026

Girone 1

FIORENTINA-LIVORNO
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

Girone 2

WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTIVA LND
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)

FINALI

GIOVEDÌ 12 MARZO 2026

5°/6° posto: Monteverdi Marittimo (PI) / Campo sportivo “Scirea” (ore 14.30)

3°/4° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)

1°/2° posto: Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)

