FASE A GIRONI
LUNEDÌ 9 MARZO 2026
Girone 1
JUVENTUS-FIORENTINA
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2
MILAN-WESTCHESTER UNITED
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Girone 1
JUVENTUS-LIVORNO
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
Girone 2
MILAN-RAPPRESENTATIVA LND
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
Girone 1
FIORENTINA-LIVORNO
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2
WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTIVA LND
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
FINALI
GIOVEDÌ 12 MARZO 2026
5°/6° posto: Monteverdi Marittimo (PI) / Campo sportivo “Scirea” (ore 14.30)
3°/4° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
1°/2° posto: Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
L’articolo Il calendario della 7ª Viareggio Women’s Cup proviene da Viareggio Cup.