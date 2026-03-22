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Il cammino delle due finaliste

FIORENTINA

Girone eliminatorio

Fiorentina-Vis Pesaro 5-1
(Martini 2, Mataran, Fattori, autorete Tatò; Ventoruzzo)

Fiorentina-Viareggio 2-0
(Boskovic, Mataran)

Fiorentina-One Touch 1-0
(Beldenti)

Ottavi di finale

Fiorentina-Academy Potey 1-1
(Mataran; Contegno)
Fiorentina qualificata 5-2 ai calci di rigore

Quarti di finale

Fiorentina-Pistoiese 1-1
(Melani; Lorenzi)
Fiorentina qualificata 4-2 ai calci di rigore

Semifinale

Fiorentina-One Touch 2-0
(Ikenna, Clarizia)

RIJEKA

Girone eliminatorio

Rijeka-Olympique Thiessois 0-0

Rijeka-Stella Rossa 2-1
(Skalamera, Samateh; Cvetic)

Rijeka-Ojodu 2-1
(Murica 2; Oyelowo)

Ottavi di finale

Rijeka-Mavlon 1-1
(Murica; Emmanuel)
Rijeka qualificato 5-4 ai calci di rigore

Quarti di finale

Rijeka-Rappresentativa Serie D 2-1
(Samateh, autorete Maddalon; Sall)

Semifinale

Rijeka-Sassuolo 3-0
(autorete Caricato, Samateh, Kitin)

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