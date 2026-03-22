FIORENTINA
Girone eliminatorio
Fiorentina-Vis Pesaro 5-1
(Martini 2, Mataran, Fattori, autorete Tatò; Ventoruzzo)
Fiorentina-Viareggio 2-0
(Boskovic, Mataran)
Fiorentina-One Touch 1-0
(Beldenti)
Ottavi di finale
Fiorentina-Academy Potey 1-1
(Mataran; Contegno)
Fiorentina qualificata 5-2 ai calci di rigore
Quarti di finale
Fiorentina-Pistoiese 1-1
(Melani; Lorenzi)
Fiorentina qualificata 4-2 ai calci di rigore
Semifinale
Fiorentina-One Touch 2-0
(Ikenna, Clarizia)
RIJEKA
Girone eliminatorio
Rijeka-Olympique Thiessois 0-0
Rijeka-Stella Rossa 2-1
(Skalamera, Samateh; Cvetic)
Rijeka-Ojodu 2-1
(Murica 2; Oyelowo)
Ottavi di finale
Rijeka-Mavlon 1-1
(Murica; Emmanuel)
Rijeka qualificato 5-4 ai calci di rigore
Quarti di finale
Rijeka-Rappresentativa Serie D 2-1
(Samateh, autorete Maddalon; Sall)
Semifinale
Rijeka-Sassuolo 3-0
(autorete Caricato, Samateh, Kitin)
L’articolo Il cammino delle due finaliste proviene da Viareggio Cup.