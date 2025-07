L’esterno sinistro classe 2006 vanta esperienze nei settori giovanili di Reggiana e Sassuolo

Claudio Martey è un nuovo giocatore della U.S. Pianese. La società bianconera annuncia infatti di aver trovato un accordo con il calciatore per l’acquisizione delle sue prestazioni sportive a titolo definitivo. Nato in Ghana nel 2006, Martey è un terzino sinistro che all’occorrenza può essere impiegato anche in posizioni più avanzate sul campo. Dopo gli inizi nel settore giovanile della Sanmichelese e il passaggio alla Reggiana, nel 2024 approda al Sassuolo, con cui disputa il campionato Under 18 collezionando 26 presenze. Nella scorsa stagione si trasferisce al Cittadella Vis Modena, in Serie D, dove scende in campo in 30 occasioni e serve 5 assist. Martey è già a Piancastagnaio dove si allenerà agli ordini di mister Birindelli da subito.

La Pianese è felice di accogliere Claudio Martey nella famiglia bianconera e gli augura un’annata ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

L’articolo Per la fascia della Pianese c’è Claudio Martey, il terzino arriva a titolo definitivo proviene da U.S. Pianese.