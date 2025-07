Jacopo Dezi: “Ripartiamo da una base solida, vogliamo migliorarci”

STORO – Dal ritiro di Storo arrivano parole di concretezza e ambizione da parte di Jacopo Dezi, centrocampista esperto e punto di riferimento dell’Arezzo. Intervistato da Amaranto Channel, Dezi ha fatto il punto sulla preparazione estiva, sul gruppo squadra e sul suo legame con la maglia amaranto. Classe 1992, Dezi è un centrocampista completo, dotato di visione di gioco, qualità tecniche e grande intelligenza tattica. Dopo una lunga carriera tra Serie A e B, con esperienze importanti a Napoli, Parma, Perugia e Empoli, ha scelto di sposare il progetto dell’Arezzo, diventandone rapidamente uno dei leader dentro e fuori dal campo. “Stiamo lavorando tanto – ha detto -, cercando di mettere in pratica tutto ciò che il mister ci chiede. Siamo molto contenti anche per la possibilità che la società ci ha dato con questo ritiro in montagna: faremo di tutto per allenarci al meglio”.

Dezi ha parlato anche del rapporto con mister Bucchi, sottolineando la continuità con la passata stagione ma anche l’introduzione di novità tattiche: “ Ci sono delle differenze rispetto all’anno scorso. Stiamo ripartendo dalle fondamenta, cercando di migliorare ciò che già funzionava. La squadra ha espresso un ottimo gioco, quindi ripartiamo da una base solida per crescere ancora”.

Sul rinnovo del contratto, arrivato dopo qualche giorno di attesa, Dezi ha voluto chiarire: “Non c’è mai stato alcun dubbio sulla mia volontà di restare. Si è trattato solo di questioni burocratiche. Ringrazio il mister e il direttore per la fiducia: significa che qualcosa di buono si è visto. Sono molto contento di essere rimasto”.

Il centrocampista ha poi parlato dell’inserimento dei nuovi arrivati: “Chi arriva trova un gruppo eccezionale, sia dal punto di vista umano che tecnico. Già dall’anno scorso si è creato un collettivo solido, fatto di ragazzi straordinari. Chi entra sarà accolto nel migliore dei modi e ci darà sicuramente una mano per migliorare i risultati della scorsa stagione”.

Dezi ha poi rivolto un pensiero per Capello, attaccante che si è accasato al Vicenza nelle scorse ore: “È una persona splendida e un giocatore di grande qualità. Anche se forse non è riuscito a esprimersi al meglio a causa degli infortuni, ci ha dato una grossa mano. Ci dispiace perderlo, ma gli auguriamo il meglio”.

Infine, un sorriso parlando del “gioco del tavolino”, diventato ormai un rito quotidiano nel ritiro amaranto: “È un’attività che ci diverte molto, ma che affina anche la tecnica. Ce lo siamo fatto costruire apposta, e ci giochiamo sempre. La competizione fa bene al gruppo, e queste piccole cose aiutano a creare un bel clima. Dobbiamo continuare così”.