Giugliano-Pianese, le info sui biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano, validi per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che vedrà affrontarsi Giugliano e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di sabato prossimo, 16 agosto 2025.

I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di Etes (https://www.etes.it/sale/event/91720/giugliano%20-%20pianese?idProdotto=91720)

– ⁠Nei rivenditori autorizzati Etes

Il costo unico dei tagliandi è di € 13,00 compresi i diritti di prevendita.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 15 agosto 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.