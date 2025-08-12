Report allenamento – martedì 12 agosto

RIGUTINO – Prosegue la preparazione della squadra in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia. Nella giornata odierna, il gruppo ha sostenuto una doppia seduta di lavoro.
Mattina
La sessione mattutina si è aperta con l’attivazione, seguita da un circuito di muscolazione dedicato agli arti inferiori e da esercitazioni sulle accelerazioni.
Pomeriggio
Nel pomeriggio, spazio all’attivazione tecnica, a esercitazioni sul possesso palla e a una fase tattica mirata.
Programma di domani
Mercoledì 13 agosto è in programma un allenamento pomeridiano alle ore 18:00 presso lo stadio “Città di Arezzo”, a porte aperte.