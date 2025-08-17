Il post partita di Giugliano-Pianese, Birindelli: “Pagato qualche errore individuale, ma l’atteggiamento dei ragazzi è stato encomiabile”

L’analisi del tecnico bianconero dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C

Esordio sfortunato per la Pianese, che saluta la Coppa Italia Serie C dopo la sconfitta rimediata in quel di Giugliano. Un risultato eccessivamente pesante quello maturato in Campania per le zebrette, che pur provando a reagire non sono riuscite a riequilibrare l’incontro. Mister Alessandro Birindelli, nella sua analisi, ha comunque elogiato l’impegno messo dalla squadra: “I primi venti minuti – spiega – siamo stati timorosi, eravamo troppo bassi e non riuscivamo a salire con il baricentro. Dopo il gol subito, però, la squadra ha fatto bene molto bene per sessanta minuti. Alla fine abbiamo pagato degli errori individuali che ci possono stare in questo periodo, ma sotto l’aspetto dell’atteggiamento e della voglia di ribaltare il risultato i ragazzi sono stati encomiabili. Davanti a noi avevamo una rosa ben allestita e importante, che sicuramente sarà da vertice”. “Anche da un punto di vista atletico – aggiunge il tecnico bianconero – abbiamo fatto bene. Eravamo un po’ corti come cambi, sarebbe stato rischioso inserire tanti ragazzi giovani in questo momento. Chi ha giocato ha dato tutto, non si possono pretendere novanta minuti di intensità sempre alta. La squadra, comunque, ha sempre spinto, per cui giudico positivamente la nostra prestazione”.

Da quest’oggi lo sguardo della squadra sarà rivolto al primo impegno di campionato, in programma sabato 23 agosto ad Ascoli. “Si riparte con fiducia massima, c’è da lavorare ma lo sapevamo. Il risultato di ieri non cambia quello che stiamo facendo; sicuramente ci dispiace per il passivo un po’ troppo ampio, ma i ragazzi non si meritavano questo tipo di risultato per la prestazione messa in campo. Adesso aspettiamo di recuperare qualche elemento che ci potrà dare un po’ di respiro”, conclude Birindelli.

L’articolo Il post partita di Giugliano-Pianese, Birindelli: “Pagato qualche errore individuale, ma l’atteggiamento dei ragazzi è stato encomiabile” proviene da U.S. Pianese.