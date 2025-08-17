Report allenamento – domenica 17 agosto

RIGUTINO – All’indomani della vittoria per 2-1 contro il Bra nel primo turno di Coppa Italia, la squadra amaranto è tornata in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento presso il centro sportivo di Rigutino. Il gruppo è stato diviso in due blocchi, in base al minutaggio accumulato nella gara di ieri. I titolari hanno svolto una seduta defaticante, mirata al recupero fisico e alla prevenzione degli affaticamenti muscolari. Per tutti gli altri, invece, il lavoro è stato intenso e variegato. Dopo una fase iniziale di attivazione, il programma ha previsto un circuito di forza esplosiva, seguito da esercitazioni tecniche e situazioni di gioco in spazi ridotti. Particolarmente vivace la fase finale, con sfide 2 contro 2 e partite a pressione che hanno messo alla prova reattività, agonismo e capacità di lettura delle situazioni. Domani, lunedì 18, è in programma una nuova seduta (ore 10 a Rigutino).