La Pianese fa tre su tre in amichevole, battuta anche l’Aquila Montevarchi

Vittoria in rimonta per 2-1 nell’ultimo test precampionato

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Amey, Ercolani, Masetti; Sussi, Simeoni, Bertini M., Proietto, Vigiani; Spinosa, Bellini. A disposizione: Porciatti, Zambuto, Corti, Jasharowski, Bigiarini, Nicastro, Rafele, Ferrarini, Martey. Allenatore: Birindelli.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti; Casagni, Cecconi, Mattei, Siniega, Bassano, Kondaj, Galeota, Bocci, Tatti, Galastri. A disposizione: Failli, Lapi, Degli Innocenti, Bigazzi, Carotti, Cocci, Boncompagni, Iacullo, Nannini, Tommasini, D’Alessandro, Lovari, Mariniello.

MARCATORI: 8’ pt Bocci (AM), 13’ st Vigiani (P), 23’ st Bertini (P)

NOTE: spettatori 227. Incasso 1.733€.

Termina con un successo anche l’ultima sfida precampionato della Pianese, capace di vincere in rimonta contro l’Aquila Montevarchi con il punteggio di 2-1.

A sbloccare la contesa sono gli ospiti in apertura di gara, sfruttando una ripartenza che porta ad una precisa imbucata per Bocci, l’attaccante rossoblù è abile da pochi passi a controllare la sfera e a metterla alle spalle dell’ultimo arrivato Tommaso Bertini. La prima frazione si chiude con i valdarnesi in vantaggio.

Nel secondo tempo, dopo un forcing di alcuni minuti, la Pianese agguanta il pareggio: da un’azione insistita negli ultimi trenta metri, la sfera arriva al limite dell’area dove Vigiani si fa trovare pronto per la battuta a rete, realizzando il gol dell’1-1. Gli uomini di Birindelli ci credono e in poco tempo arrivano a ribaltare il punteggio grazie a Marco Bertini, che ruba palla nella metà campo avversaria e poi supera con un bellissimo scavetto l’estremo difensore ospite.

Gli amiatini concludono con tre vittorie in altrettante sfide il loro precampionato, e da domani cominceranno a preparare il primo impegno ufficiale della stagione, a Giugliano nella partita in programma sabato 16 agosto alle ore 18, valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C.

L’articolo La Pianese fa tre su tre in amichevole, battuta anche l’Aquila Montevarchi proviene da U.S. Pianese.