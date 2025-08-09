Mamadou Pathe Balde si unisce alla Pianese

La società bianconera ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni dell’ex giocatore del Cagliari Primavera

L’US Pianese è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mamadou Pathe Balde. Il giovane centrocampista, nato in Guinea nel 2005, si forma nel Casale, squadra con cui arriva ad esordire in Serie D. Successivamente si trasferisce al Cesena Primavera, dove resta un anno prima di approdare al Cagliari. Con la Primavera rossoblù gioca due stagioni, distinguendosi per le sue prestazioni e arrivando anche a vincere la Coppa Italia Primavera. Balde si è già unito al gruppo amiatino ed è a disposizione di mister Birindelli. La società augura a Mamadou un buon lavoro e le migliori soddisfazioni con la maglia bianconera.

