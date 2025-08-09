La S.S. Arezzo saluta con affetto Andrea Settembrini, che proseguirà la sua carriera al Prato.

Andrea non è stato soltanto un giocatore dell’Arezzo: in campo ha sempre dimostrato professionalità, dedizione e attaccamento ai colori amaranto, incarnando con orgoglio i valori del nostro club.

A lui va il nostro più sincero ringraziamento e un grande in bocca al lupo per il futuro.