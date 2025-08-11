Masetti dopo l’ultimo test amichevole: “Vincere fa piacere, ora a Giugliano per provare a passare il turno”

Il difensore centrale bianconero ha parlato dopo la vittoria nel terzo test amichevole

Tre su tre per la Pianese nel precampionato. Anche la sfida di ieri ha visto le zebrette coronare una buona prestazione con la vittoria, arrivata stavolta in rimonta ai danni dell’Aquila Montevarchi. Per Lorenzo Masetti, la squadra si è ben comportata anche stavolta: “Rispetto alle precedenti gare – spiega il difensore bianconero – eravamo forse un po’ più imballati di gamba, perché era la terza partita ravvicinata e il caldo non ha aiutato. Sicuramente i carichi di lavoro si stanno facendo sentire ma siamo contenti delle tre vittorie; vincere fa sempre piacere e vuol dire che durante la settimana stiamo lavorando bene sui concetti nuovi che ci sta dando il mister”. “Il gruppo che si sta formando – aggiunge Masetti – è un gruppo coeso che rema dalla stessa parte. Noi ragazzi rimasti dall’anno scorso siamo stati bravi a far integrare i nuovi, che hanno avuto il merito di essersi presentati con un atteggiamento molto positivo”.

All’orizzonte per le zebrette c’è la prima sfida ufficiale della stagione, in programma sabato 16 agosto contro il Giugliano (stadio “Alberto De Cristofaro”, ore 18), valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C: “Non ci aspettavamo di giocare contro una squadra del girone C. Non conosciamo molto bene il nostro avversario, ma sicuramente saremo attesi da una partita molto difficile. Sarà il primo impegno ufficiale dopo un mese di preparazione, per cui faremo di tutto per portare a casa la vittoria e assimilare i concetti su cui abbiamo lavorato fino ad oggi. Mi aspetto una gara – conclude Masetti – caratterizzata da aggressività, in cui sicuramente anche il fattore ambientale farà la sua parte”.

