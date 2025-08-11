Report allenamento – lunedì 11 agosto

RIGUTINO – Prosegue la preparazione della squadra in vista dell’impegno di Coppa Italia contro il Bra. Nel pomeriggio di oggi, il gruppo si è ritrovato al centro sportivo per una seduta strutturata su più fasi: dopo l’attivazione iniziale, lo staff tecnico ha proposto un lavoro metabolico mirato, seguito da esercitazioni sul possesso palla e da una partitella finale a ranghi contrapposti. Per domani, martedì 12 agosto, è in programma una doppia sessione: una al mattino e una al pomeriggio, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita atletica e tattica in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali.