La Pianese a cerca di punti in Sardegna. Birindelli: “Campo difficile, voglio vedere il giusto atteggiamento”

L’allenatore degli amiatini ha presentato la trasferta che vedrà i bianconeri affrontare la Torres

Riscattare la sconfitta del Comunale contro il Carpi. È questo l’obiettivo della Pianese di mister Birindelli, che domani, sabato 6 settembre, scenderà in campo al “Vanni Sanna” di Sassari per affrontare la Torres alle 17.30. La sfida, valida per il terzo turno del Girone B di Serie C Sky WiFi, sarà trasmessa sul canale Sky Sport 256. Nell’ultima giornata anche i sardi hanno conosciuto la sconfitta: dopo l’1-0 all’esordio contro il Pontedera tra le mura amiche, sono caduti 2-1 sul campo del Campobasso. Guardando ai precedenti della scorsa stagione, le due formazioni si divisero la posta in palio: 2-1 per la Pianese in Toscana, 3-0 per i rossoblù nel sassarese. La direzione di gara è stata affidata al signor Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi (Frosinone) e Kevin Turra (Milano). Il IV ufficiale sarà Maksym Frasynyak di Gallarate, mentre Marco Pilleri (Cagliari) è stato designato come operatore FVS.

“La Torres anche quest’anno si è attrezzata per un campionato di vertice. Hanno giocatori di qualità in ogni reparto, con ricambi all’altezza”. Ne è sicuro il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli, che ha presentato così il match. “Per quello che ho visto, cercano molto l’attacco diretto – ha aggiunto –. È un campo difficile, come lo sono tutti in questa categoria. Ci vorrà grande attenzione, soprattutto sulle palle inattive”.

Birindelli è poi tornato sull’analisi post-Carpi e sul momento della squadra: “Abbiamo fatto le nostre valutazioni come sempre, soprattutto sull’atteggiamento. È stata una partita brutta, giocata poco da entrambe le squadre. Noi siamo mancati in intensità e cattiveria agonistica, sia nei contrasti che in alcune situazioni nelle due aree. La cosa che mi conforta è che si è trattato di un blackout generale e non di singoli: una giornata storta che però non deve più accadere. In Serie C ogni domenica è una battaglia e non possiamo permetterci di essere meno degli altri. Possiamo sbagliare un passaggio, ma non l’approccio. La squadra lo sa e domenica mi aspetto una risposta diversa, con più intensità sia con palla che senza”.

“Amey non sarà della sfida perché convocato in Nazionale: una bella notizia per lui, un po’ meno per noi, ma siamo orgogliosi – ha concluso Birindelli –. Per il resto ho recuperato tutti gli effettivi, che sono a disposizione. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e siamo pronti a scendere in campo domani”.

L’articolo La Pianese a cerca di punti in Sardegna. Birindelli: “Campo difficile, voglio vedere il giusto atteggiamento” proviene da U.S. Pianese.