La Pianese riprende le sedute, la testa è già rivolta alla Vis Pesaro

Il programma delle zebrette in vista della trasferta di sabato nelle Marche

La Pianese si è concessa una domenica di riposo dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Sambenedettese, che ha portato le zebrette a quota cinque punti in classifica. Una bella prova di squadra che, oltre ad essere valsa il primo punto tra le mura amiche in campionato, ha dato continuità al successo ottenuto in quel di Sassari contro la Torres. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Comunale di Piancastagnaio per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno, la trasferta di sabato 20 settembre contro la Vis Pesaro (stadio “Tonino Benelli”, ore 15:00), valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Il gruppo bianconero, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha cominciato da subito a preparare la sfida in esterna.

Domani la squadra svolgerà una doppia seduta, poi le zebrette saranno attese da allenamenti pomeridiani nelle giornate di mercoledì e giovedì. Venerdì, infine, si terrà la rifinitura mattutina che anticiperà la partenza per le Marche.

