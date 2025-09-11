Pianese, Andrea Sodero si presenta: “Darò tutto per questa maglia”

Il trequartista classe 2004 ha parlato così dopo il suo approdo sull’Amiata

“Sono arrivato martedì scorso e ho avuto subito ottime impressioni, sia dal gruppo che dalla squadra”. Così Andrea Sodero, ultimo arrivato in casa Pianese, che ha parlato dei suoi primi giorni in bianconero. “Conoscevo già il mister, che mi aveva allenato ai tempi dell’Empoli in Primavera – ha detto ancora il giocatore –. Sento di trovarmi molto bene ma soprattutto sono sicuro che ci siano tutte le carte in regola per fare una grande stagione”.

“Il successo con la Torres è stato fondamentale perché avevamo bisogno di punti – ha spiegato il giocatore –. Abbiamo affrontato bene la sfida e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Sono contentissimo di aver esordito con questa maglia e di averlo fatto in una vittoria” “Ai tifosi – aggiunge il classe 2004 – dico che devono aspettarsi un giocatore che darà tutto in ogni partita”.

Il trequartista ha infine chiosato sulla Sambenedettese, prossimo avversario delle zebrette: “Ha dimostrato subito in queste prime giornate di avere grande valore. Sarà una battaglia, come tutte le gare che ci aspettano in questo campionato, ma sono sicuro che l’affronteremo con il piede giusto”.

