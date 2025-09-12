Pianese, la programmazione delle partite fino alla 16ª giornata

Il programma delle gare in cui sarà impegnata la Pianese fino a fine novembre
La Lega Pro ha reso note le date e gli orari delle gare dalla 8ª alla 16ª giornata. Di seguito il programma delle partite che vedranno impegnata la Pianese
8ª giornata: Pianese-Livorno, venerdì 3 ottobre 2025 ore 20:30
9ª giornata: Guidonia Montecelio-Pianese, sabato 11 ottobre 2025 ore 17:30
10ª giornata: Pianese-Bra, sabato 18 ottobre 2025 ore 17:30
11ª giornata: Pianese-Ravenna, domenica 26 ottobre 2025 ore 17:30
12ª giornata: Pineto-Pianese, sabato 1 novembre 2025 ore 14:30
13ª giornata: Pianese-Rimini, sabato 8 novembre 2025 ore 17:30
14ª giornata: Pontedera-Pianese, domenica 16 novembre 2025 ore 17:30
15ª giornata: Pianese-Forlì, sabato 22 novembre 2025 ore 17:30
16ª giornata: Campobasso-Pianese, domenica 30 novembre 2025 ore 17:30
