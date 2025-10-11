Il post partita di Guidonia Montecelio-Pianese, Birindelli: “I ragazzi hanno dato tutto”

L’analisi del tecnico della Pianese nella conferenza stampa post-gara

Non è bastata alla Pianese una prestazione di carattere per portare a casa dei punti dal Comunale di Guidonia Montecelio. Al termine di un confronto equilibrato, che ha visto la formazione bianconera mantenere compattezza e intensità per lunghi tratti del match, a decidere la contesa è stata la rete di Bernardotto, mentre la Pianese recrimina per una rete annullata a Gorelli e qualche occasione non concretizzata. Mister Alessandro Birindelli, nel commentare la partita, non manca di sottolineare come la squadra ce l’abbia messa tutta per ottenere un risultato positivo: “La partita è stata equilibrata fino a 10-15 minuti prima del gol. Il Guidonia – ha detto il tecnico bianconero – è stato più brillante, noi abbiamo pagato forse un po’ di stanchezza. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e siamo stati un pochino meno puliti tecnicamente sulle uscite. Specialmente nella prima parte, non riuscivamo a trovare i quinti per andare sugli attaccanti, e quando trovavamo gli attaccanti facevamo fatica a tenere la palla”. “Ora – ha aggiunto Birindelli – dobbiamo cercare di recuperare qualche elemento perché questo gruppo di giocatori è da un mesetto che sta tirando la carretta. In questo modo potremmo far rifiatare qualche ragazzo e avere qualche soluzione diversa anche tatticamente. Ad ogni modo – sottolinea il mister delle zebrette – bisogna fare i complimenti a questo gruppo di ragazzi e ringraziarli: anche oggi la prestazione l’hanno fatta e sono usciti dal campo dopo aver dato tutto. Non ho nulla da rimproverargli. Adesso c’è solo da ritrovare un po’ di entusiasmo e, a cominciare da domani, ripartire rimboccandosi le maniche, sperando di recuperare più elementi possibile”.

