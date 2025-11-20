La Pianese va a caccia del riscatto, Masetti: “Non possiamo abbassare la guardia”

Il difensore centrale bianconero ha parlato in vista della sfida di sabato

“A Pontedera ci è mancato il gol. Nei primi 35 minuti di gara abbiamo prodotto un bel calcio ma c’è dispiacere perché non siamo riusciti a sfondare”. È Lorenzo Masetti a fare il punto della situazione in casa Pianese, al termine di una gara che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma dalla quale le zebrette vogliono trarre insegnamento: “Dopo il loro vantaggio abbiamo passato dieci minuti in cui ci siamo un po’ allungati nelle distanze, però al di là del risultato la prestazione c’è stata. Adesso bisogna ripartire subito, già dalla prossima partita in casa”. Ad attendere i bianconeri ci sarà il Forlì, neopromossa che sta ben figurando in questo campionato: “Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte in questo girone. Anche quest’anno il girone B si sta dimostrando un campionato tosto in cui non ci si può mai permettere di abbassare la guardia. Le insidie sono le stesse di ogni domenica: a parte due o tre squadre lì in alto che si sono un po’ staccate dalle altre, le restanti stanno facendo un percorso molto simile. È un girone veramente equilibrato”.

Il centrale bianconero conclude la sua analisi tracciando un bilancio della sua personale stagione, che lo sta vedendo sfoderare grandi prestazioni con continuità: “Con il nuovo staff mi sto trovando bene – ha spiegato Masetti – mister Birindelli mi aveva già allenato ai tempi del Pisa in Primavera, quindi avevo già avuto modo di prendere confidenza con le sue metodologie. A livello personale sono contento: sto facendo un buon campionato, sto giocando con continuità e mi sento bene fisicamente. Per ora sono molto soddisfatto”, ha quindi concluso.

(Ufficio Stampa Pianese)

