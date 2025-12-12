Il post partita di Juventus Next Gen-Pianese, Birindelli: “Grande prova di tutti i ragazzi. Ci prendiamo un punto che dà fiducia”

Dopo lo 0-0 del “Moccagatta” è intervenuto anche Lorenzo Masetti: “Stiamo bene, non vogliamo fermarci”

“Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita di sofferenza. La Juventus Next Gen è una squadra di grande palleggio e di grande qualità: muove molto bene la palla da destra a sinistra per poi aprire il campo e attaccare in profondità. Noi, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, abbiamo tenuto botta”. Da qui è partito mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nell’analisi dello 0-0 maturato questa sera al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juve Next Gen.

“Siamo stati corti tra i reparti e siamo riusciti a sopperire alle loro caratteristiche – ha aggiunto il tecnico toscano –. Ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio in tre o quattro ripartenze, sia nel primo che nel secondo tempo, situazioni in cui avremmo potuto trovare il vantaggio. La prestazione dei ragazzi, però, è stata importante e per questo ho fatto loro i complimenti. Oggi avevamo anche assenze pesanti, e questo rende quanto fatto ancora più significativo”.

Birindelli ha poi allargato lo sguardo al percorso complessivo della squadra: “Il girone d’andata sta per concludersi e il trend è in crescita. Dall’inizio dell’anno dico che questo gruppo mi sta dando grandi soddisfazioni, perché vedo come lavora durante la settimana. È lì che si percepisce la voglia di fare sempre uno step in più. Abbiamo trovato compattezza e solidità, ma dobbiamo ancora migliorare nella fase di non possesso, soprattutto nella gestione dopo la riconquista della palla: sbagliamo ancora qualche passaggio di troppo. Ci stiamo lavorando, è lo step necessario per continuare il nostro percorso di crescita verso l’obiettivo, che resta la salvezza”.

Dopo l’allenatore amiatino, in sala stampa è intervenuto anche Lorenzo Masetti, protagonista di una prova difensiva di grande solidità. “È stata una partita equilibrata. Sapevamo che sarebbe stata molto difficile, perché la qualità della Juventus Next Gen è indubbia. Ci sono state occasioni da entrambe le parti e credo che il pareggio sia giusto: è un buon punto conquistato su un campo complicato contro una squadra molto forte”.

Masetti ha poi commentato il finale di gara: “Nel finale ho avuto un po’ di crampi, ero stremato, ma ho cercato di resistere finché ho potuto. Quell’intervento in spaccata è stato importante. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni, perché è stata davvero una prestazione di grande sacrificio collettivo”. “Siamo molto soddisfatti di questo girone d’andata – ha concluso il difensore bianconero –. Abbiamo disputato una prima parte di campionato importante e raccolto più punti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma non vogliamo fermarci. Stiamo bene, stiamo trovando sempre più equilibrio e viviamo un momento di fiducia. Domenica prossima contro la Ternana daremo il massimo per fare risultato davanti ai nostri tifosi e chiudere il girone nel migliore dei modi”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

