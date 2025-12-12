Lecce-Pisa 1-0

LECCE.
Falcone,
Ndaba
(74′
Gallo),
Gaspar,
Berisha
(11′
Kaba),
Veiga,
Ramadani,
Camarda
(67′
Stulic),
Sottil
(74′
Morente),
Coulibaly,
Tiago
Gabriel,
Pierotti
(67′
Banda).
A
disposizione.
Samooja,
Bleve,
Siebert,
Sala,
N’Dri,
Perez,
Helgason,
Kouassi,
Gorter,
Maleh.
Allenatore
Di
Francesco
PISA.
Semper,
Caracciolo
(81′
Buffon),
Canestrelli,
Leris
(74′
Lorran),
Meister,
Akinsanmiro
(59′
Angori),
Touré,
Aebischer,
Vural,
Moreo
(59′
Tramoni),
Calabresi
(46′
Albiol).
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Marin,
Højholt,
Esteves,
Coppola,
Piccinini,
Denoon.
Lusuardi,
Bonfanti.
Allenatore
Gilardino.
Arbitro.
Juan
Luca
Sacchi
di
Macerata.
Assistenti.
Cecconi-Giuggioli.
4°
Ufficiale.
Dionisi.
Var.
Maggioni.
Avar.
Pairetto.
Rete.
72′
Stulic.
Note.
Ammoniti
Calabresi,
Morente,
Gaspar.
Recupero
3′
pt;
5′
st.