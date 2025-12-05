La U.S. Pianese è orgogliosa di celebrare un altro traguardo speciale per il capitano Luca Simeoni, entrato ufficialmente nel prestigioso Club dei 100, riconoscimento promosso dalla Lega Pro in collaborazione con l’AIC e riservato ai calciatori che hanno superato le cento presenze in campionato con la maglia della stesso club, che premia quindi la fedeltà ad una società.

Un risultato che testimonia non solo la costanza e la professionalità di Simeoni, ma anche l’impegno e l’attaccamento dimostrati dentro e fuori dal campo. Da nove stagioni punto di riferimento della nostra squadra, Luca incarna i valori della Pianese: dedizione, umiltà e sacrificio.

Tutta la società bianconera si congratula con il nostro capitano per questo importante riconoscimento, con l’augurio di vivere insieme molti altri traguardi.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Luca Simeoni nuovo ambasciatore del “Club dei 100” della Lega Pro proviene da U.S. Pianese.