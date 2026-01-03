È Pianese-show al Comunale: le zebrette superano 4-2 l’Ascoli

La squadra amiatina sfodera una prestazione super, abbatte i bianconeri marchigiani e trova il sesto risultato utile consecutivo

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Chesti; Sussi, Tirelli (49’ st Peli), Bertini M., Proietto, Martey (17’ st Amey); Puletto (17’ st Sodero), Bellini (49’ st Fabrizi). A disposizione: Bertini T., Reali, Balde, Simeoni, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (31’ st Bando), Milanese (35’ st Ndoj); Silipo (31’ st Oviszach), Rizzo Pinna (31’ pt Pagliai), D’Uffizi; Chakir (31’ st Gori). A disposizione: Brzan, Barosi, Nicoletti, Corazza, Menna, Cozzoli, Palazzino, Zagari. Allenatore: Tomei.

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate (Petrov – Jorgji; IV ufficiale: Nicolò Dorillo di Torino; Operatore FVS: Federico Linari di Firenze)

MARCATORI: 30’ pt rig. Bellini (P), 35’ pt Milanese (A), 43’ pt Silipo (A), 45’+4 rig. Bellini (P), 36’ st Bellini (P), 45’ st Sodero (P)

AMMONITI: Guiebre, D’Uffizi, Corradini, Sodero

ESPULSO: Curado

È una Pianese meravigliosa quella che inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico al Comunale. Le zebrette, contro un Ascoli più quotato, sfoderano una prestazione super e dimostrano di essere più forti anche delle avversità e degli episodi sfortunati vincendo 4-2. Protagonista assoluto della serata sul monte Amiata è bomber Bellini che, con la sua tripletta, la prima tra i professionisti, regala altri tre punti pesantissimi ai suoi, raggiungendo quota 10 nella classifica marcatori. Uno score che vale la vetta della classifica, in attesa delle altre sfide. Adesso, per Birindelli e i suoi ci sarà una domenica di meritato riposo, prima di iniziare a preparare la trasferta di domenica prossima, 11 gennaio, sul campo del Carpi.

Primo squillo degli amiatini al 3’, quando Bellini si avventa su un pallone spiovente in area di rigore e, costretto a calciare al volo, si vede respingere la conclusione dal portiere. L’arbitro aveva comunque fermato tutto per un precedente fallo in attacco. L’Ascoli risponde al 15’ con Chakir che attacca la profondità, entra in area di rigore e calcia con il destro, ma Gorelli salva tutto murando la conclusione. Zebrette pericolosissime appena un minuto più tardi con Bertini che, dal vertice sinistro dell’area di rigore, calcia con il destro a rientrare e per poco non trova l’incrocio dei pali, dove Vitale non sarebbe mai potuto arrivare. Gli amiatini insistono al 20’ con Bellini che si avventa sul lancio lungo di Gorelli e va vicino a superare anche il portiere, bravo però a sventare la minaccia. Al 22’ è D’Uffizi a entrare in area di rigore e a calciare, ma Filippis fa buona guardia e devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è Milanese ad arrivare al tiro, ma il portiere bianconero blocca in due tempi. Birindelli decide quindi di richiamare l’intervento dell’FVS per una gomitata di Curado su Gorelli in area di rigore, che provoca una vistosa ferita al difensore toscano. Il signor Frasynyak concede il calcio di rigore ed estrae il secondo cartellino giallo per Curado, costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Dal dischetto si presenta Bellini, che calcia un bolide imparabile per l’estremo difensore avversario e firma l’1-0 quando il cronometro ha da poco superato la mezz’ora di gioco. Il vantaggio della Pianese dura però solo cinque minuti: i marchigiani recuperano un buon pallone sulla trequarti e trovano il pareggio con Milanese, che di testa finalizza il traversone di Guiebre per l’1-1. Al 43’ arriva anche il sorpasso dell’Ascoli con Silipo, che appoggia in rete il cross preciso di D’Uffizi. Le zebrette si giocano un’altra carta con l’FVS al 46’, in pieno recupero, per un intervento scomposto di Rizzo su Martey: il direttore di gara concede un nuovo calcio di rigore. Dagli undici metri va ancora Bellini, glaciale nel spiazzare Vitale e firmare la doppietta personale. È 2-2 al Comunale e su questo punteggio si chiude il primo tempo.

L’inizio del secondo tempo è contratto, con le due squadre che fanno girare il pallone alla ricerca dello spazio giusto. Tirelli, al 15’, prova una percussione partendo da destra e viene fermato solo da un fallo di Guiebre. Sul calcio piazzato è Proietto a calciare verso la porta, ma il portiere ospite smanaccia in corner. Ci riprova Bertini al 26’, dopo un bel dribbling, ma la conclusione non centra lo specchio. La squadra del Monte Amiata tornerebbe in vantaggio al 72’ con Sodero, ma l’intervento dell’FVS, chiamato da mister Tomei, annulla la rete. Il gol, però, è soltanto rimandato: tre minuti più tardi Sussi e Bellini disegnano la splendida azione del 3-2. L’esterno pennella un arcobaleno perfetto che il numero 9 controlla con grande classe e, dopo aver danzato sul pallone, trafigge Vitale da posizione defilata. Nel finale il Picchio prova a reagire, ma il super gol di Sodero al 91’ chiude definitivamente i conti: il trequartista riceve palla in profondità, salta Rizzo e con il mancino scaglia un missile imprendibile per Vitale. Dopo le ultime schermaglie, l’arbitro fischia tre volte e consegna tre punti alle zebrette.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo È Pianese-show al Comunale: le zebrette superano 4-2 l’Ascoli proviene da U.S. Pianese.