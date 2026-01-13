Il programma della formazione bianconera in previsione della sfida di sabato contro la formazione sarda

Anche a Carpi la Pianese ha sfoderato un’altra prestazione di livello, in una gara in cui i bianconeri avrebbero meritato di portare a casa l’intera posta. La formazione amiatina può comunque consolarsi, dato che il pareggio maturato al “Cabassi” ha comunque rappresentato il settimo risultato utile consecutivo. Dopo il lunedì di riposo concesso, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Comunale per cominciare a preparare la sfida casalinga di sabato prossimo, 17 gennaio, contro la Torres (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 14:30), valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, la squadra ha svolto un lavoro prettamente atletico con lo sguardo già rivolto al prossimo avversario.

Il programma settimanale prevede delle sedute pomeridiane anche nelle giornate di domani e giovedì. Venerdì pomeriggio spazio alla consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la sfida del weekend contro la formazione sarda.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Si apre una nuova settimana di lavoro, la Pianese si prepara a ricevere la Torres proviene da U.S. Pianese.