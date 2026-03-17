Prevendita per la trentatreesima giornata di campionato di Serie C, Bra – Arezzo

Attiva da oggi, martedì 17 marzo, la prevendita per la trentatreesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi, girone di ritorno, Bra-Arezzo, in programma allo Stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante venerdì 20 marzo, con inizio alle ore 20:30.
Facendo seguito al Decreto del Prefetto di Genova non potranno essere venduti tagliandi nei vari settori ai residenti nella Provincia di Arezzo.
La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e nel circuito ETES (COME ON WEB) terminerà il giorno antecedente la gara (giovedì 19 marzo) alle ore 19:00.
Ricordiamo che il giorno della gara non sarà possibile emettere i biglietti per il settore ospiti.
Si possono acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati e online nel circuito ETES (COME ON WEB):
Ospiti:
– Intero: €12,00 + prevendita