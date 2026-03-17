SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED 3-0
Reti:
(arbitro Calvani di Prato)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON 5-2 d.c.r. (1-1)
Reti:
(arbitro Bianchi di Lucca)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
GENOA-PISTOIESE 1-2
Reti:
(arbitro Viviani di Genova)
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)
ONE TOUCH-ATHLETIC PALERMO 9-0
Reti:
(arbitro Sansossio di Pontedera)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
RIJEKA-MAVLON 5-4 d.c.r. (1-1)
Reti:
(arbitro Bianchini di Siena)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
SPEZIA-LUCCHESE 5-3 d.c.r. (1-1)
Reti:
(arbitro Pettirossi di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
OLYMPIQUE THIESSOIS-AS POLICE FOOTBALL 2-5 d.c.r. (2-2)
Reti:
(arbitro Bolognesi di Siena)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
RAPPRESENTATIVA SERIE D-UYSS NEW YORK 7-0
Reti: 15′ pt. Sorace (R), 19′ Sall (R), 37′ Fall (R), 47′ Jassey (R); 15′ st. Pigato (R), 30′ Fantoni rig. (R), 37′ Di Nella (R).
(arbitro Giacometti di Viareggio)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
L’articolo I risultati degli ottavi proviene da Viareggio Cup.