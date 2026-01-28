Panini Weeks in Serie C: figurine calciatori protagoniste nella 24ª e 25ª giornata

Firenze, 28 gennaio. Tornano le Panini Weeks in Serie C: la 24a e la 25a giornata del campionato di Serie C Sky Wifi saranno dedicate alla collezione Calciatori Panini 2025-2026 e al suo iconico album composto da 618 imperdibili figurine.

Simbolo di passione e tradizione da oltre sessant’anni, le figurine Panini raccontano la storia del calcio italiano e nel tempo hanno saputo coinvolgere ed entusiasmare dai bambini agli adulti, diventando legame tra le generazioni e punto di riferimento per i collezionisti.

La Serie C e i club di Lega Pro accoglieranno la nuova raccolta nel cerimoniale prepartita delle due giornate di campionato coinvolte dall’iniziativa, dove protagonisti saranno proprio i piccoli accompagnatori di arbitri e capitani che porteranno al centro del campo da gioco album e figurine.

Intelligenza artificiale, figurine speciali e nuove sezioni, sono alcune delle novità che l’edizione 2025-26 regalerà agli appassionati, pronti a collezionare le figurine ‘scudetto’ e ‘squadra schierata’ di tutta la Serie C.

