Pianese, dal Palermo arriva il portiere Manfredi Nespola

L’estremo difensore classe 2005 è già a Piancastagnaio a disposizione di mister Birindelli

L’US Pianese annuncia di aver raggiunto un accordo con il Palermo FC per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Manfredi Nespola. Nato nel 2005 nel capoluogo siciliano, Nespola è un portiere che vanta già esperienze consolidate in prima squadra. Nella stagione 2023/24 l’estremo difensore ha raccolto le prime convocazioni con la prima squadra rosanero, difendendo al contempo i pali della formazione Under 19. L’anno successivo, dopo i primi sei mesi trascorsi ancora a Palermo, è arrivato il trasferimento alla Flaminia nel corso della sessione invernale di mercato, esperienza che lo ha visto scendere in campo in 17 occasioni, di cui 8 concluse con la porta inviolata. In questa stagione è invece approdato all’Arzignano, venendo chiamato in causa due volte. Nespola, che indosserà la maglia numero 12, è già arrivato a Piancastagnaio, dove ha incontrato lo staff tecnico e i compagni, ed è a disposizione di mister Birindelli. La Pianese dà il benvenuto a Manfredi e gli augura buon lavoro per il prosieguo della stagione.

(Ufficio stampa US Pianese)

