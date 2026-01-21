Mario Perri di Roma 1 l’arbitro di Carrarese-Empoli

Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Paride Tremolada di Monza l’arbitro di Cesena-Empoli, gara in programma sabato 10 gennaio alle ore 19:30 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Alessandro Cipressa di Lecce e Ivan Catallo di Frosinone gli assistenti; Marco Di Loreto di Terni il IV uomo; Alberto Santoro di Messina il Var e Stefano Del Giovane di Albano Laziale l’Avar.







Tremolada ha diretto 27 gare in Serie B, 6 in questa stagione. Ha diretto gli azzurri lo scorso ottobre nella trasferta a Modena persa 2-1; tre i precedenti col Cesena, con una vittoria e due pareggi.







