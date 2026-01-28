Pianese-Vis Pesaro, biglietti in vendita

L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di sabato prossimo, 31 gennaio 2026, in cui le zebrette affronteranno la Vis Pesaro nella 24ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 14:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita
• Tribuna = 15 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita
Il Settore Ospiti resterà chiuso fino a nuove disposizioni delle autorità competenti. Ai residenti nella provincia di Pesaro e Urbino è vietato l’acquisto dei biglietti nei settori locali.
(Ufficio Stampa US Pianese)
