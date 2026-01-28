INFO BIGLIETTI: CAMPOBASSO-PONTEDERA

È
attiva
la
prevendita
per
Campobasso-Pontedera,
ventiquattresima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
31
gennaio,
ore
17:30,
all’Axum
Molinari
Stadium
di
Campobasso.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
nel
Settore
Ospiti
sono
disponibili
sul
circuito
Ciaotickets
e
presso
il
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”,
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
(aperto
giovedì
10-12
e
17-20,
venerdì
10-12:30
e
17-20).
Di
seguito
i
prezzi
(ai
quali
aggiungere
il
costo
del
diritto
di
prevendita
€1,50):
–
INTERO:
€15,00;
–
RIDOTTO
UNDER
18:
€5,00.
La
vendita
terminerà
venerdì
30
gennaio
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.