Il calciatore bianconero è stato sottoposto ad un intervento di pulizia al menisco del ginocchio destro

L’US Pianese comunica che nella giornata di ieri Lorenzo Masetti è stato sottoposto a un intervento di pulizia al menisco del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Il giocatore è già stato dimesso e nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione. A Lorenzo gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la Pianese, che lo aspetta presto in gruppo.

La società bianconera desidera ringraziare la Casa di Cura Liotti di Perugia e il Dottor Giuseppe De Angelis per la consueta disponibilità, competenza e professionalità.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Comunicato sulle condizioni di Lorenzo Masetti proviene da U.S. Pianese.