La Pianese nella tana della capolista Arezzo, Birindelli: “Sfidiamo la miglior squadra del girone”

L’allenatore della squadra amiatina: “Ci andiamo a confrontare coi migliori, per noi è una grande motivazione”

La Pianese vuole riprendere la marcia dopo lo stop di una settimana fa, ma per farlo dovrà fare i conti con la capolista Arezzo, che sta viaggiando a un ritmo forsennato. Gli amaranto, infatti, hanno raccolto 53 punti in 23 partite: fin qui hanno perso soltanto due gare e pareggiato in appena cinque occasioni, a fronte di sedici incontri in cui hanno portato a casa l’intera posta in palio. Tra le mura amiche, poi, la squadra di Christian Bucchi ha totalizzato 28 punti in undici partite: nessuno, nel girone B, ha fatto meglio. L’incrocio, in programma alle 17.30 di domenica 8 febbraio allo stadio “Città di Arezzo”, sarà arbitrato da Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto e Leonardo Tesi di Padova. Il IV ufficiale designato sarà Leonardo Leorsini di Terni, mentre l’operatore FVS sarà Simone Iuliano (Siena).

Nella consueta conferenza stampa prepartita è stato mister Alessandro Birindelli a presentare il match. Come spesso accade, il tecnico è partito dall’ultima partita disputata dai suoi ragazzi: “Dopo una gara come quella contro la Vis Pesaro resta inevitabilmente tanta delusione e amarezza. La cosa fondamentale, però, è avere la lucidità e la professionalità per riprendere subito il percorso senza portarsi dietro strascichi, con leggerezza e serenità. Resta una grande prestazione della squadra: abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche, come facciamo sempre. Il ‘però’, che ho sottolineato anche ai ragazzi, è legato al cinismo: quando capitano le occasioni per fare gol o per far male all’avversario dobbiamo sfruttarle meglio, così come dobbiamo essere più attenti in alcuni dettagli”.

“Ci siamo preparati bene per questa sfida – ha proseguito l’allenatore, parlando della trasferta aretina –. La squadra sta bene, al netto di qualche defezione dovuta alle squalifiche, e affronteremo questa partita con la giusta mentalità. Le assenze sono sempre un handicap, ma fanno parte del percorso e dobbiamo essere pronti a gestirle. Andiamo ad affrontare la migliore squadra del girone e i numeri parlano chiaro: miglior attacco e una delle migliori difese. Hanno costruito una rosa importante, con giocatori di grande esperienza e qualità, e hanno obiettivi dichiaratamente ambiziosi. Anche l’allenatore è, a mio avviso, il migliore del girone”. “Per noi tutto questo è una grande motivazione: ci andiamo a confrontare con i migliori, in un ambiente bello e con tanto pubblico. I ragazzi devono scendere in campo sereni, godersi la partita, divertirsi e mettere in campo tutte le loro qualità. Se gli avversari saranno più bravi, stringeremo loro la mano; se invece riusciremo a essere competitivi e anche un pizzico di fortuna ci darà una mano, allora potremo parlare di altro”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese nella tana della capolista Arezzo, Birindelli: “Sfidiamo la miglior squadra del girone” proviene da U.S. Pianese.