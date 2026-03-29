Il post partita di Forlì-Pianese, Birindelli: “Siamo stati bravi a soffrire, chi va in campo dà sempre il massimo”

In sala stampa è intervenuto anche Lorenzo Masetti, al rientro in campo dopo un infortunio che lo aveva tenuto fermo dall’ultima partita del 2025

Una prova di carattere su un campo non semplice come quello di Forlì vale alla Pianese un altro punto prezioso nel suo cammino. Le zebrette hanno ancora una volta messo in campo il massimo impegno, senza lesinare energie nonostante una situazione di difficoltà dal punto di vista numerico, e con il pareggio ottenuto al “Morgagni” hanno allungato a otto la striscia di risultati utili consecutivi.

Mister Alessandro Birindelli, nel post-partita, ha sottolineato i meriti della squadra: “Il bilancio per noi è positivo, perché la prestazione, con tutte le difficoltà e le problematiche che avevo già evidenziato nel prepartita, è stata importante. I ragazzi scesi in campo hanno dimostrato grande attaccamento e professionalità, disputando una gara tosta”. “Anche chi è stato adattato per necessità – aggiunge il tecnico bianconero – ha fatto una partita di livello, contro una squadra che, secondo me, ha un’identità ben precisa, perché non smette mai di giocare e di imporre il proprio ritmo, portando tanti uomini negli ultimi venti metri”.

“Noi siamo stati bravi a soffrire. Nel primo tempo abbiamo avuto anche tre occasioni per andare in vantaggio, ma ci è mancata la finalizzazione. Nel complesso, comunque, sono soddisfatto: ripeto, è un momento di grande emergenza, ma chi va in campo dà sempre il massimo. In una fase cruciale del campionato è importante non perdere il passo, e i ragazzi ci sono riusciti. Domenica dopo domenica, partita dopo partita, si conquista sempre qualcosa di importante: questo è il premio più bello che possano ricevere”.

In sala stampa è intervenuto anche Lorenzo Masetti, autore di una grande prestazione, che si è accodato a quanto detto dal suo tecnico: “Sicuramente è un punto importante. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra che gioca un buon calcio e che, in questo campionato, ha dimostrato il proprio valore. Portare a casa un punto su un campo così non è scontato. Per me è stato meraviglioso tornare in campo e rivedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Purtroppo l’infortunio mi ha tenuto fuori più del previsto: all’inizio non si pensava fosse necessario un intervento chirurgico, poi invece è andata così. Adesso però la cosa più importante è essere rientrato”. “Ora ci aspettano quattro partite molto toste, tutte contro squadre in zona playoff. Saranno sfide difficili, ma faremo il massimo per affrontarle nel migliore dei modi e provare a consolidare il nostro obiettivo playoff”, ha infine concluso il difensore centrale bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Forlì-Pianese, Birindelli: “Siamo stati bravi a soffrire, chi va in campo dà sempre il massimo” proviene da U.S. Pianese.