Reti bianche a Forlì, la Pianese conquista un punto che allunga a otto la striscia di risultati utili

Reti bianche al “Morgagni” al termine di una sfida equilibrata

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Palomba (41’ pt Menarini), Onofri, Cavallini; Franzolini, De Risio, Farinelli; Macrì, Trombetta (40’ st Petrelli), Selvini (40’ st Spinelli). A disposizione: Calvani, Tagliaferri, Mandrelli, Ripani, Greco, Berti, Ilari, Gheza, Scaccabarozzi, Rossi, Sagre. Allenatore: Miramari.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti (32’ st Gorelli), Amey; Martey, Bertini, Simeoni, Proietto (47’ st Sodero), Tirelli; Ongaro (17’ st Fabrizi), Peli (17’ st Ianesi). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema (Martone – Gatto; IV ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro; Operatore FVS: Gianluca Scardovi di Imola)

AMMONITI: Amey, Menarini

NOTE: Recupero: 4’, 4’. Angoli: 9-0.

È un altro risultato che muove la classifica quello conseguito dalla Pianese al “Morgagni” di Forlì. Le zebrette ottengono infatti un buon pari che allunga a otto la striscia di risultati utili consecutivi, e conferma ancora una volta la solidità della formazione bianconera. Dopo un primo tempo più aperto, nella ripresa a farla da padrone è l’equilibrio e il risultato non si sblocca. Per la formazione di Birindelli il prossimo impegno è quindi sabato prossimo, quando a Piancastagnaio arriverà il Campobasso.

Il primo affondo è del Forlì dopo un minuto e mezzo con l’incursione di Selvini, chiuso bene in corner da Amey. La risposta dei bianconeri non si fa attendere e al 6’ Ongaro porta palla fino al limite servendo a sinistra l’avanzata di Proietto, il cui cross trova una deviazione e per poco non sorprende Martelli. Al 10’ l’arbitro assegna un penalty per atterramento in area di Farinelli, ma la chiamata all’FVS di Birindelli si rivela decisiva per far rivedere la decisione e togliere la massima punizione. Bell’azione delle zebrette al 19’: Martey scappa a destra e mette la sfera sul secondo palo, Proietto va per calciare a colpo sicuro ma all’ultimo momento Manetti rientra su di lui facendogli perdere il tempo. Al 22’ ancora la Pianese in avanti con un’azione avvolgente che coinvolge Martey e Bertini, quest’ultimo serve in area con un elegante colpo di tacco Peli, che cerca lo specchio da buona posizione trovando però la respinta di Onofri. Le zebrette continuano a spingere e al 36’ costruiscono un’altra bella palla gol in ripartenza: fanno tutto bene gli uomini di Birindelli, con Martey che imbecca Ongaro sulla corsa e l’attaccante canadese che, dopo un bell’ingresso in area di rigore, trova la strada sbarrata sulla linea di fondo. Il numero 9 ci riprova qualche minuto più tardi, stavolta da sinistra, ma anche in questo caso non riuscendo a trovare la via del tiro. Il Forlì tenta di farsi vedere nel primo dei quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara con un tiro dal limite di Menarini, entrato poco prima, che con la deviazione di Amey finisce a lato della porta di Filippis. È l’ultimo squillo della prima frazione, che si conclude a reti bianche.

Anche la ripresa si apre con le squadre che si affrontano a viso aperto, senza però dimenticarsi di presidiare le proprie metà campo. Il Forlì prova a spaventare Filippis al 12’ da un corner calciato dalla sinistra, ma il colpo di testa di Franzolini termina fuori. La Pianese tenta la risposta dieci minuti più tardi: un bel filtrante di Ianesi pesca Fabrizi, altro subentrato, e l’attaccante bianconero si presenta a tu per tu con Martelli. È però provvidenziale, per i padroni di casa, il ripiegamento di De Risio, che arpiona in scivolata il pallone al numero 29. Zebrette che ci provano in ripartenza al 31’, ancora sull’asse Ianesi-Fabrizi; il suggerimento è ancora una volta interessante, ma Cavallini rinviene sul bianconero con un ripiegamento tempestivo. La partita prosegue sui binari dell’equilibrio fino ai minuti di recupero, quando Tirelli tenta un’azione personale partendo da sinistra e andando al tiro dai 25 metri, che si spegne a lato di poco. Non succede più nulla, al “Morgagni” termina 0-0.

Credit foto: Forlì FC

(Ufficio Stampa US Pianese)

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