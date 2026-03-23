Riprende la preparazione della Pianese, da oggi si pensa al Forlì

Il programma della formazione bianconera in vista della trasferta di domenica contro i romagnoli

Contro il Pontedera la Pianese ha centrato il settimo risultato utile consecutivo, ottenuto con caparbietà al termine di una sfida combattuta in cui le zebrette hanno saputo tenere botta nelle difficoltà e poi reagire. Dopo la giornata di riposo osservata nella giornata di domenica, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio odierno a Piancastagnaio per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno. I bianconeri saranno infatti attesi dalla trasferta di Forlì, in programma domenica 30 marzo allo stadio “Tullo Morgagni” (calcio d’inizio ore 17:30), gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi.

Nel corso della seduta, la formazione guidata da mister Birindelli, dopo le consuete fasi di attivazione, ha sostenuto un test con la Primavera 4 bianconera di Leonardo Brenci, l’occasione per riprendere il ritmo partita e iniziare a consolidare i primi principi in vista della prossima sfida.

La settimana di allenamenti proseguirà con un’altra seduta pomeridiana domani, mentre mercoledì la squadra si allenerà tra campo e palestra. Giovedì e venerdì sono programmate altre sessioni pomeridiane, mentre sabato mattina si terrà la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la partenza per la Romagna.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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