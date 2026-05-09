Pianese, c’è il Lecco per continuare a sognare. Birindelli: “Affrontiamo una squadra forte, ma noi in campo daremo tutto”

Domani la gara di andata dell’ottavo di finale Playoff. Il tecnico bianconero ha suonato la carica alla vigilia del match

È arrivata a toccare il punto più alto della sua storia, ma non c’è tempo per specchiarsi né per dormire sugli allori. Dopo aver superato anche il secondo turno playoff, battendo 2-0 una squadra talentuosa come la Juventus Next Gen a domicilio, per la Pianese si aprono ora le porte della fase nazionale dei Playoff Serie C Lavoropiù. Negli ottavi di finale, che si disputano su 180 minuti, le zebrette affronteranno il Lecco: in caso di parità al termine delle due gare, a passare il turno sarebbero proprio i lombardi, meglio classificati al termine della regular season. Si comincia domani con la gara di andata, in programma alle 20.00 al Comunale di Piancastagnaio. L’unico precedente tra Lecco e Pianese risale alla stagione 2019/20, quando i toscani riuscirono a espugnare il Rigamonti-Ceppi per 3-1, mentre il ritorno non venne disputato a causa della sospensione dei campionati dovuta alla pandemia.

A dirigere la gara sarà Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, assistito da Davide Merciari di Rimini e Pierpaolo Carella di L’Aquila, insieme al IV ufficiale che sarà Fabrizio Pacella di Roma 2. Il Var designato è Alessandro Prontera di Bologna, mentre l’Avar è Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

“C’è grande entusiasmo e grande felicità”. Esordisce così Alessandro Birindelli, allenatore bianconero, nella consueta conferenza stampa prepartita. “Spesso la vita ti mette di fronte a momenti in cui c’è da lottare, combattere e stringere i denti, ma poi arrivano anche momenti di grande gioia, entusiasmo e soddisfazione come questi. Viviamo per emozioni del genere. Nello sport, l’entusiasmo e la voglia di vivere certe sensazioni ti fanno sentire vivo e spesso ti aiutano anche a percepire meno la stanchezza. Quando giochi tante partite ravvicinate, la fatica si fa sentire, ma risultati e gare come quella di Alessandria ti permettono di andare oltre. I ragazzi sono tornati ad allenarsi con grande entusiasmo e partecipazione. Stiamo cercando anche di recuperare energie emotive, perché servono tutte e abbiamo bisogno di tutti, come sempre”.

“Affrontiamo una squadra forte, con grandi qualità e una fisionomia ben precisa. È una squadra che palleggia molto: è tra le migliori dei tre gironi per possesso palla, ma spesso utilizza il palleggio per cercare subito la verticalizzazione verso gli attaccanti – ha spiegato il tecnico –. I due attaccanti si completano bene perché hanno caratteristiche diverse ma perfettamente compatibili. È una squadra dinamica, aggressiva, fisica ed esperta. Ha il giusto mix, altrimenti non sarebbe arrivata a giocarsi questa fase finale. Noi non possiamo fare calcoli, perché non siamo una squadra costruita per farli. Dobbiamo pensare una partita alla volta, anche se si tratta di un doppio confronto. Guardiamo alla gara di domani e poi penseremo a quella successiva”

“Dovremo mettere in campo le stesse qualità che ci hanno contraddistinto per tutta la stagione: spensieratezza, che deve accompagnarci in queste partite che per noi rappresentano un premio, ma anche grande senso di responsabilità. I ragazzi lo hanno sempre dimostrato dalla prima giornata e sono sicuro che continueranno a farlo. Tutti vogliamo continuare questo percorso e vogliamo farlo senza rimpianti. Quando a fine partita ci guarderemo negli occhi sapendo di aver dato tutto, allora nessuno potrà rimproverarci nulla”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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