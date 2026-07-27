Da oggi disponibile anche il punto vendita al Bar Lo Stadio, oltre alla sede e alla vendita online

Prosegue a ritmo serrato la campagna abbonamenti della Pianese per la stagione 2026/27. Lo slogan “BaCiami anCora” sta già raccogliendo un’ottima risposta da parte dei tifosi: sono infatti oltre 100 le tessere già sottoscritte, tra rinnovi e nuovi abbonamenti.

La società ricorda che sarà possibile esercitare il diritto di prelazione fino a mercoledì 30 luglio, confermando il proprio posto allo stadio. Nello stesso periodo è comunque possibile sottoscrivere l’abbonamento scegliendo uno dei posti non soggetti a prelazione. Da sabato 1 agosto, invece, prenderà il via la vendita libera.

Per sottoscrivere l’abbonamento è possibile recarsi presso la sede della società oppure, da oggi, anche nel punto vendita del Bar Lo Stadio di Piancastagnaio (Piazza Spartaco Lavagnini, 1). Resta inoltre attiva la vendita online sulla piattaforma Ciaotickets.com.

Di seguito le tariffe:

Tribuna

Intero (18-65 anni): € 210,00

Ridotto (14-18 anni e over 65): € 140,00

Under 14: € 70,00

Tribuna VIP

Tariffa unica: € 350,00

Di seguito invece il costo dei biglietti per la singola partita:

Tribuna

Intero (18-65 anni): € 15,00 + diritti di prevendita

Ridotto (14-18 anni e over 65): € 10,00 + diritti di prevendita

Under 14: € 5,00 + diritti di prevendita

Tribuna d’onore

Tariffa unica: € 30,00 + diritti di prevendita

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo “BaCiami anCora”, già staccate le prime 100 tessere. Aperto anche il punto vendita del Bar lo Stadio proviene da U.S. Pianese.