Il centrocampista classe 2001 ha parlato dopo essere diventato il giocatore con più anzianità tra le zebrette

“È sempre bello ricominciare una nuova stagione. Si apre un nuovo percorso e, in questi primi giorni, stiamo iniziando a conoscerci con i nuovi compagni e con il nuovo staff tecnico”. A parlare è Francesco Proietto, centrocampista della Pianese, che dal ritiro ha fatto il punto della situazione. “Le sensazioni sono positive, ci stiamo trovando bene e stiamo lavorando per mettere nelle gambe la giusta condizione in vista della stagione che ci aspetta. Ripartiamo con il solito entusiasmo e con la voglia di fare bene”, ha aggiunto il giocatore bianconero.

“Quella che ci attende sarà la terza stagione consecutiva della Pianese tra i professionisti. L’obiettivo è dare continuità al percorso iniziato due anni fa, consolidando quanto di buono è stato costruito – ha spiegato il classe 2001 –. Vogliamo ripartire con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione, cercando di raggiungere traguardi importanti, perché in questi ultimi anni la Pianese ha dimostrato di poter fare grandi cose”.

“Per me sarà la quarta stagione a Piancastagnaio” ha proseguito il calciatore, diventato il giocatore con più anzianità sul Monte Amiata. “Mi fa piacere sentire crescere le responsabilità nei miei confronti, sia da parte della società che dei compagni. È un ruolo che accolgo con grande piacere e che cerco di interpretare nel migliore dei modi. Sono felice di essere ancora qui e darò il massimo per aiutare la squadra a migliorarsi ancora e a disputare un’altra stagione importante”, ha concluso Proietto.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Dal ritiro, Francesco Proietto: “Ripartiamo con lo stesso entusiasmo di sempre” proviene da U.S. Pianese.