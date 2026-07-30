Si parte il 23 agosto all’”Axum Molinari Stadium” di Campobasso, mentre l’1 settembre i bianconeri riceveranno il Vado

Sono stati resi noti i calendari della Serie C Sky Wifi 2026/27. Nel corso della mattinata, infatti, la Lega Pro ha svelato quelle che saranno le tappe del campionato che si appresta a cominciare. Di seguito il calendario completo:

1ª giornata: Campobasso – Pianese (A: 23/08/2026 – R: 03/01/2027)

2ª giornata: Pianese – Vado (A: 30/08/2026 – R: 10/01/2027)

3ª giornata: Guidonia Montecelio – Pianese (A: 06/09/2026 – R: 17/01/2027)

4ª giornata: Pianese – Grosseto (A: 13/09/2026 – R: 24/01/2027)

5ª giornata: Torres – Pianese (A: 16/09/2026 – R: 31/01/2027)

6ª giornata: Pianese – Sambenedettese (A: 20/09/2026 – R: 07/02/2027)

7ª giornata: Livorno – Pianese (A: 27/09/2026 – R: 10/02/2027)

8ª giornata: Pianese – Ravenna (A: 04/10/2026 – R: 14/02/2027)

9ª giornata: Ostiamare – Pianese (A: 11/10/2026 – R: 21/02/2027)

10ª giornata: Pianese – Pineto (A: 18/10/2026 – R: 28/02/2027)

11ª giornata: Forlì – Pianese (A: 25/10/2026 – R: 03/03/2027)

12ª giornata: Latina – Pianese (A: 01/11/2026 – R: 07/03/2027)

13ª giornata: Pianese – Perugia (A: 08/11/2026 – R: 14/03/2027)

14ª giornata: Vis Pesaro – Pianese (A: 15/11/2026 – R: 21/03/2027)

15ª giornata: Pianese – Gubbio (A: 22/11/2026 – R: 27/03/2027)

16ª giornata: Pescara – Pianese (A: 29/11/2026 – R: 04/04/2027)

17ª giornata: Pianese – Reggiana (A: 06/12/2026 – R: 11/04/2027)

18ª giornata: Atalanta Under 23 – Pianese (A: 13/12/2026 – R: 18/04/2027)

19ª giornata: Pianese – Spezia (A: 20/12/2026 – R: 25/04/2027)

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Calendario 2026/27, la Pianese esordisce a Campobasso. La prima casalinga contro il Vado proviene da U.S. Pianese.