Dal ritiro, Michele Pezzolato: “Ho trovato una squadra giovane con tanta voglia di migliorare”

Il portiere ex Modena ha parlato del suo ambientamento: “Pronto a dare il massimo per il mister, per i compagni e per la società”

“In questi primi giorni di ritiro mi sto trovando davvero molto bene. Ho trovato un ambiente ideale per crescere e migliorare e sono pronto a dare il massimo per il mister, per i compagni e per la società. Sono molto contento di essere qui”. A parlare è Michele Pezzolato, neoacquisto della Pianese, che dal ritiro ha fatto il punto sul suo ambientamento alle pendici del Monte Amiata.

“Arrivo da un’esperienza in Serie B con il Modena, ma ora sono totalmente concentrato su questa nuova avventura – ha assicurato il calciatore –. Siamo una squadra molto giovane e, fin dai primi allenamenti, ho visto tanta voglia di lavorare e di migliorare. L’obiettivo è dare il massimo ogni giorno per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati in vista della nuova stagione. Anche l’inserimento nel gruppo dei portieri è stato molto positivo. Mi sto trovando benissimo con Gianluca Astaldi e Andrea Zambuto: sono due ragazzi fantastici con cui è un piacere lavorare. Allo stesso modo, sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo insieme al preparatore dei portieri, Silvio Cortinovis, che ogni giorno ci aiuta a crescere sotto ogni aspetto”.

“Dal punto di vista personale voglio continuare a migliorare, in particolare nel gioco sulle palle alte e nella costruzione dal basso, cercando di interpretare al meglio ciò che ci chiede il mister e di mettermi sempre a disposizione della squadra”, ha concluso l’estremo difensore classe 2004.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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