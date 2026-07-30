Il centrocampista lascia la Pianese per accasarsi in Serie D
L’US Pianese comunica di aver trovato un accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Mamadou Pathe Balde al Club Milano, società lombarda militante nel campionato di Serie D. A Mamadou vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso nel corso della sua esperienza in bianconero e i migliori auguri per la prossima esperienza professionale.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Mamadou Pathe Balde ceduto al Club Milano proviene da U.S. Pianese.