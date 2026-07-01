1° turno eliminatorio Coppa Italia Regionale, Pianese di scena a Carpi

Le zebrette scenderanno in campo sabato 15 agosto al “Cabassi”
Sarà il Carpi l’avversario della Pianese nel Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. I bianconeri di mister Zanchetta scenderanno in campo sabato 15 agosto 2026 alle ore 21:00 allo stadio “Sandro Cabassi” per quella che sarà la prima uscita ufficiale della stagione 2026/27.
La squadra che si otterrà la qualificazione al Secondo Turno Eliminatorio sfiderà la vincente della sfida tra Pro Vercelli e Pergolettese.
Si ricorda che il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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