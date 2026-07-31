Esordirà domenica 23 agosto alle ore 18:00 all’”Axum Molinari Stadium” di Campobasso la Pianese di mister Andrea Zanchetta. A darne l’ufficialità è stata la Lega Pro, attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali. Di seguito la programmazione delle prime otto giornate:
1ª giornata: Campobasso – Pianese, domenica 23 agosto 2026 ore 18:00
2ª giornata: Pianese – Vado, venerdì 28 agosto 2026 ore 21:00
3ª giornata: Guidonia Montecelio – Pianese, sabato 5 settembre 2026 ore 18:00
4ª giornata: Pianese – Grosseto, sabato 12 settembre 2026 ore 21:00
5ª giornata: Torres – Pianese, mercoledì 16 settembre 2026 ore 18:30
6ª giornata: Pianese – Sambenedettese, lunedì 21 settembre 2026 ore 20:30
7ª giornata: Livorno – Pianese, sabato 26 settembre 2026 ore 17:30
8ª giornata: Pianese – Ravenna, domenica 4 ottobre 2026 ore 14:30
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Serie C Sky Wifi 2026/27, la programmazione delle prime otto giornate della Pianese proviene da U.S. Pianese.